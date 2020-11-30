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Сытник незаконно был назначен на должность главы НАБУ и это решение КС никто не отменял, – Татаров

30 ноября, 17:12

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Олег Татаров также отметил, что в отношении Артема Сытника расследуется ряд уголовных производств

Артем Сытник не имеет права возглавлять Национальное антикоррупционное бюро Украины после решения Конституционного суда о незаконности его назначения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров.

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"КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял, и оно имеет силу закона", – сказал он.

Олег Татаров также отметил, что в отношении Артема Сытника расследуется ряд уголовных производств.

"По решению суда следователи исследовали его электронную корреспонденцию и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей! Все это делает невозможным дальнейшее пребывание Сытника во главе антикоррупционного ведомства", - отметил он.

Замглавы ОПУ напомнил о низком уровне доверия населения к этой антикоррупционной структуре.

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"Согласно последним социологическим исследованиям, уровень доверия к НАБУ на сегодня едва ли не самый низкий среди всех правоохранительных органов. Кроме того, необходимо учесть, что бюро – это все же не украинская история, к сожалению, она находится за пределами нашей страны", - подчеркнул он.

При этом Олег Татаров добавил: "Я убежден, что корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Сытник. Он не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером украинским судом, и это решение суда вступило в законную силу", - резюмировал он.

Напомним, Кабинет министров в ходе заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

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НАБУ Кабинет министров Офис президента Артем Сытник Олег Татаров
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