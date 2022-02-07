Таблетки от COVID-19 и тревожная статистика: все о ситуации с коронавирусом в Украине

За все время пандемии в Украине:

г. Киев – 2266;

Винницкая область – 418;

Волынская область – 586;

Днепропетровская область – 988;

Донецкая область – 620;

Житомирская область – 1188;

Закарпатская область – 471;

Запорожская область – 446;

Ивано-Франковская область – 779;

Киевская область – 586;

Кировоградская область – 213;

Луганская область – 248;

Львовская область – 2122;

Николаевская область – 990;

Одесская область – 2033;

Полтавская область – 494;

Ровенская область – 1142;

Сумская область – 1024;

Тернопольская область – 907;

Харьковская область – 1609;

Херсонская область – 703;

Хмельницкая область – 1713;

Черкасская область – 676;

Черновицкая область – 749;

Черниговская область – 407.

Красная зона:

Желтая зона:

Все остальные регионы входят в оранжевую карантинную зону.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 7 февраля

6 февраля в Украину привезли 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Производит его американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme. Об этом сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", – утверждает Виктор Ляшко.

В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым лекарства предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни.

Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать.

Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

Препарат смогут получить люди старше 60 и те, кто в зоне риска: имеют лишний вес, диабет и болезни сердца.

Однако их не рекомендуется принимать беременным, детям и подросткам до 18 лет, поскольку таблетки могут влиять на рост костной и хрящевой ткани.

Эффективность таблеток невелика – 30%. И меньше, чем аналогичного препарата – Pfizer, что составляет 90%.

В Запорожье массово закрывают пункты вакцинации

В городах из-за снижения темпов вакцинации от коронавируса временно сократили количество центров прививки. Когда будет больше желающих для вакцинации, то работу пунктов возобновят.

В Запорожье есть 11 центров вакцинации и на других территориях – 6 центров.

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