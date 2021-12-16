Таблетки от COVID-19 скоро будут в Украине- что о них известно

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал новое лекарство

В Украину завезут таблетки от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием "Паксловид". Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 16 декабря.

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Таблетки от коронавируса будут и в Украине

Как рассказал Ляшко, использование лекарства от коронавируса позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов из групп риска.

В начале ноября компания Pfizer отчитывалась, что экспериментальная таблетка снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Во время испытаний не зафиксировали ни одного летального случая.

Препараты помогут эффективно лечить вирус/Коллаж: "Сегодня"

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Таблетки от коронавируса

Сразу несколько фармацевтических компаний в мире испытывают первые лекарства против ковида. Доступ к ним украинцы получат уже в следующем году, уверяет президент ОО "Украинский медицинский клуб" Иван Сорока. Он объясняет действие новых таблеток.

"Одни препараты не позволят коронавирусу проникнуть в организм человека, другие препараты и их механизм в том, что они нарушают репликацию вируса и не будут позволять передавать генетическую информацию в клетки человека", – рассказал заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

Что известно о таблетках Pfizer?

Как выяснилось, медпрепарат Pfizer предназначен для блокировки активности ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса.

Отмечается, что лекарства, над которыми работал Pfizer, являются частью класса препаратов, которые называют ингибиторами протеазы. Такие ингибиторы также применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.

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