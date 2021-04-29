Была ли работа у "уволенного" научного руководителя Кивы – расследование "Сегодня"

Народный депутат Илья Кива утверждает, что после скандальной защиты им диссертации его научного руководителя уволили с работы, однако где работал Владимир Гурковский в последнее время, оказалось тайной за семью печатями.

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Откуда могли уволить научного руководителя депутата, выясняли новости "Сегодня".

Следует отметить, что сам Владимир Гурковский подтвердил, что получил предупреждение о предстоящем увольнении, но также не сказал, откуда и от комментария отказался.

"Сегодня" обратились в Институт подготовки кадров государственной службы занятости Украины, где проходила скандальная защита, и ответ оказался несколько неожиданным.

"Научный руководитель депутата Кивы не является сотрудником института вообще! Более того, значительная часть членов диссертационного совета также не являются сотрудниками института, это ученые из других учреждений и учебных заведений, не обязательно даже университетов", – заявил руководитель центра медиакоммуникаций и связей с общественностью Института подготовки кадров государственной службы занятости Юрий Нестеряк.





Видео: Сегодня

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На странице Владимира Гурковского в Академии Google, которая индексирует научные труды, его последняя работа датирована декабрем прошлого года. В ней указано, что автор является заместителем директора всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления". Но информации об этой организации в интернете почти нет, а телефон, указанный при регистрации, уже давно принадлежит другому человеку.

В той же работе Владимир Гурковский также значится профессором кафедры публичного администрирования Межрегиональной академии управления персоналом. Но на официальном сайте академии среди сотрудников кафедры его фамилии нет. Комментировать что-либо по телефону в академии отказались, предложив прислать запрос.

Поэтому откуда увольняют научного руководителя нардепа Ильи Кивы, и действительно ли это увольнение связано с защитой диссертации, или это просто попытка отвлечь внимание от скандальной истории, пока загадка.

Напомним, защита диссертации кандидата наук Кивы вызвала много критики и насмешек. Журналист узнали, что его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

Тем временем Кива пообещал, что своего научного руководителя, якобы уволенного с работы из мести из-за диссертации депутата, сделает министром образования.

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Тем временем в Минобразования ждут на проверку скандальную диссертацию.