"Так будет с каждым предателем": на Харьковщине поймали пособника оккупантов

Военнослужащие спецопераций ВСУ передают "привет" коллаборантам

Задержан Евгений Брюханов, помогавший российским оккупантам в Изюме / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области задержан коллаборант Евгений Брюханов, который согласился помогать российским оккупантам в Изюме.

Про это сообщил в Facebook начальник управления по делам молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельников.

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"Так будет с каждым предателем Украины! На фото – Евгений Брюханов, который одним из первых начал сотрудничать и помогать российским оккупантам в Изюме. Теперь он дает показания правоохранительным органам Украины о своем преступлении и других его соучастниках. Так что, военнослужащие специальных операций ВСУ передают "привет" другим государственным изменникам Украины, которые сейчас находятся в Изюме и призывают их добровольно сдаваться", – написал он.

Как отметил Стрельников, жители Изюма никогда не забудут и не простят тех, кто причастен к военным преступлениям против страны и города.

"Мы из под земли достанем каждого врага и предателя Украины. Отныне и навсегда им нигде не будет покоя, они всегда будут целью или мишенью не только наших спецназовцев, но и каждого гражданина. Поскольку нет срока давности их зверствам, а значит, мы имеем полное моральное право преследовать их до тех пор, пока все они не будут должным образом наказаны", – добавил он.

Оккупантам в Изюме помогает депутат от ОПЗЖ

Депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог российским оккупантам захватить город, показав незащищенный путь, рассказал Максим Стрельников.

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"В субботу, 26 марта, начали поступать сообщения о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал незащищенный путь в Изюм государственный изменник – Анатолий Фомичевский. Именно из-за него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город", – заявил Стрельников.

Изюмский депутат Анатолий Фомичевский до членства в ОПЗЖ возглавлял местную ячейку запрещенной Компартии Украины. За свою деятельность Фомичевский был включен в список пособников террористов на сайте "Миротворец".

Анатолий Фомичевский (слева)

Также среди коллаборантов в Изюме оказались бывшие работники милиции города и экс-мэр Александр Божков (Партия регионов).