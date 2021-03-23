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Так себе весна – украинцев снова ждет мороз и снег: синоптик уточнила прогноз

23 марта, 13:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пока на западе Европы теплеет, в Украине весной не сильно пахнет

В Украине продолжат идти дожди и снег 24 марта, но не везде. При этом ночи будут морозными, а днем – "плюсы".

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Среда в Украине ожидается холодной, в отличие от Западной Европы, где погода больше напоминает весеннюю (карта). У нас в большинство областей весна идет постепенно и медленно.

Завтра максимально в течение дня ожидается 2-6 градусов тепла, а вот ночью – мороз до -6.

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Снег и мокрый снег в среду будет в большинстве областей, за исключением запада и севера страны (карта).

В тренде
Так себе весна – украинцев снова ждет мороз и снег: синоптик уточнила прогноз

Ветер будет задувать с северо-востока, порывистый, до штормовых порывов.

В Киеве 24 марта ночью и утром возможен снег и мокрый снег, днем ​​- без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, в окрестностях до -5. Днем ​​в среду 3-5 градусов тепла. Из-за холодного ветра температура по ощущению будет еще ниже.

"Потеплеет, хотя и не существенно, в конце недели", – добавила Диденко.

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Тем временем в ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19. Коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при низких температурах, но отказываться от масок при потеплении не стоит, поскольку динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

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погода прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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