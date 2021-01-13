Так сроки локдауна будут менять? Степанов дал четкий ответ

В Минздраве никак не определятся – то хотят продлить локдаун, то уверяют, что дата не изменится

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине будет действовать, как и было определено правительством, до 24 января. Жесткие январские ограничения не будут прекращены раньше срока. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он напомнил, что общенациональный карантин действует до 28 февраля 2021 года.

"Что касается усиленных карантинных ограничений, они действуют с 8 января, и позиция Минздрава остается неизменной – они должны действовать до 24 января, как это было предусмотрено постановлением правительства", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что никаких решений относительно прекращения жестких ограничений раньше установленного срока Минздрав не поддерживает и не вносил на рассмотрение Кабмина.

"Мы считаем, что эти 16 дней усиленные карантинные ограничения должны действовать", – добавил глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 января Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, и он это поддерживает, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны. А вот министр культуры Александр Ткаченко заявил, что не поддержит продление жесткого карантина, поскольку это станет ударом по сфере культуры и креативным индустриям.

А вот глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал нам в комментарии, что локдаун в Украине нужно было объявлять на три недели, а не на 16 дней.

Видео: Сегодня

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