"Как он, только с волосами и грудью": сын Кернеса рассказал о сестре-двойняшке мэра Харькова

У экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса есть сестра-двойняшка, которая очень на него похожа и проживает в Москве.

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Об этом рассказал сын Кернеса Даниил Привалов, передает Newsroom.

"Такая, как он, только с волосами и грудью. Мне как-то звонит один приятель из аэропорта – в ужасе. Говорит, представляешь, видел только что Кернеса в кудрях и четвертым размером груди. Я его успокоил и объяснил, что это двойняшка", - поделился Привалов.

В соцсетях журналистам удалось отыскать аккаунт, который, вероятно, принадлежит сестре Геннадия Кернеса – Виктории. В нем опубликовано одно единственное фото, датированное 10 октября этого года.

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Реклама / Фото: Facebook

Ранее мы сообщали, что в Харькове на похоронах мэра города Геннадия Кернеса мэр Киева Виталий Кличко сделал селфи с поклонницей.

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