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Такого мороза лет 30 не было: Черкассы стали самыми холодными в Европе

17 февраля, 16:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мороз и без того был лютый, но его усилила уникальная синоптическая ситуация

Прошлой ночью в Украине ударил такой мороз, что Черкассы стали самым холодным городом едва ли не во всей Европе. Об этом сообщил в Facebook начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

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По его словам, прошлой ночью над восточной частью Черкасской области возникла уникальная синоптическая ситуация: из-за холодного воздуха с востока и охладительного эффекта малооблачной погоды температура воздуха упала почти до -30.

"Температуры снизились до -25, а в Черкассах – до -29,3 градуса, которые стали самым холодным городом не только Украины, но и Центральной Европы. Обновлено предыдущий рекорд минимальной температуры -27,5 градуса, который держался с 2003 года", – написал Постригань.

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Синоптик добавил, что таких сильных морозов во второй половине февраля не было за последние 30 лет наблюдений.

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Тем временем в Украине в ближайшие дни прогнозируют мороз под -30. Как сообщали новости "Сегодня", особенно холодно будет в пятницу.

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погода Черкассы морозы синоптик

Источник: Сегодня

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