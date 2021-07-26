Тактический ход ради стратегической цели – чем "Северный поток – 2" выгоден Западу и опасен для Украины

Фото: коллаж "Сегодня"

22 июля США и Германия подписали совместную декларацию о "Северном потоке – 2". Согласно договору, Вашингтон перестанет противодействовать достройке и вводить санкции против российского газопровода и его подрядчиков, а Берлин обязуется поддержать введение санкций против РФ в случае использования ею "энергетического оружия", а также создать специальный фонд для поддержки энергетических проектов на Украине и помогать Киеву в продлении транзитного договора на прокачку российского газа после 2024 года. Сайт "Сегодня" разобрался, чем "Северный поток – 2" выгоден ФРГ и США и какие убытки понесет Украина.

Почему США отказались противодействовать РФ

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Противодействие строительству "Северного потока – 2" было одним из приоритетов внешней политики администрации Дональда Трампа. В декабре 2019 года Белый дом ввел в действие механизм, позволявший вводить санкции против европейских подрядчиков, после чего один из них, швейцарская компания Allseas, работавшая на укладке газопровода, отказалась от дальнейшего участия в проекте.

Это привело к задержкам в строительстве и позволило Украине в конце декабря 2019 года заключить выгодный транзитный договор с "Газпромом". Российская компания, рассчитывавшая на ввод СП-2 в 2020 году, была вынуждена пересмотреть свою стратегию и гарантировать оплату прокачки не менее 65 млрд кубометров газа через Украину.

Новая администрация США во главе с Джозефом Байденом заняла другую позицию. В Белом доме заявили, что так как газопровод уже завершен более чем на 90%, для США теперь не имеет большого смысла тратить ресурсы на противодействие практически законченному проекту.

Реклама США отказались противодействовать запуску "Северного потока – 2". Коллаж "Сегодня"

Однако есть и другие причины согласия на запуск "Северного потока -2". Как рассказал "Сегодня" политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, президент Байден принял тактическое решение ради стратегической цели.

По словам эксперта, США продолжают рассматривать Китай в качестве своего стратегического соперника. Однако из-за торговых войн снизился импорт китайских товаров и пострадала экономика Америки.

"Байдену необходимо восстановить расстроенные отношения с Германией и сделать ее своим главным союзником в Европе. При поддержке ФРГ и ЕС США сможет улучшить свои экономические показатели, а также продемонстрировать солидарность западных стран, в том числе, и в противодействии "китайской угрозе", – говорит Карасев.

Политолог отметил, что противодействие "Северному потоку – 2" уже не было столь принципиальным для США, но оставалось камнем преткновения в отношениях с Германией. Таким образом "Северный поток – 2" стал разменной монетой в рамках стратегической сделки США и Германии.

В чем интерес Германии

Основным сторонником "Северного потока – 2" в ЕС выступила Германия. Ввод газопровода сделает ФРГ крупнейшим центром торговли и транспортировки газа в ЕС. Для немецких потребителей это означает снижение расходов, а формирование на территории Германии ведущего европейского газового хаба и возросшие транзитные доходы от транспортировки российского газа очевидно выгодны для экономики страны.

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Отметим, что в данное время ключевым газовым хабом на территории ЕС является нидерландский TTF. Однако в следующем году Нидерланды планируют остановить добычу на крупнейшем месторождении Гронинген из-за растущей сейсмической активности. Это приведет к тому, что TTF начнет терять свои позиции.

В этом смысле экономические мотивы ФРГ преобладают над политическими. С политической точки зрения Германия поддерживает сдерживание энергетических амбиций Кремля и поддерживает Украину, но в то же время не может игнорировать экономические выгоды от "Северного потока – 2".

Германия поддерживает Украину, но не может игнорировать экономические выгоды от "Северного потока – 2". Фото: коллаж "Сегодня"

Какую компенсацию получит Украина

В 2020 году объем транзита российского газа через территорию Украины составил 55,8 млрд кубометров. Киев заработал на транзите 2,1 миллиарда долларов, а до этого несколько лет транзитные доходы колебались в 2,6-2,7 миллиарда долларов.

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Украинские власти регулярно подчеркивали, что ввод "Северного потока-2" будет означать "обнуление" транзита, потерю связанных с этим доходом и угрозу безопасности страны. Поэтому Запад должен либо "остановить" проект, либо "компенсировать" экономические потери украинской стороне.

Однако соглашение США и Германии предусматривает скромную компенсацию в виде создания специального фонда, который будет инвестировать в энергетические проекты на Украине. Его объем достигнет 1 миллиарда долларов, но формироваться он будет в основном за счет частных инвесторов.

Германия обязуется выделить лишь 175 миллионов долларов в качестве первоначального взноса, что конечно же несопоставимо с 2-3 миллиардами долларов, который ежегодно платил "Газпром" Украине.

"Газпром" ежегодно платил Украине около 3 миллиардов гривен. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, AFP

Откажется ли Россия от транзита газа через Украину

Отказ от украинского транзита – не в интересах России. За первое полугодие 2021-го спрос на газ в Европе вырос на 10-12%, что означает увеличение потребности в российском газе. Покрывать зимний пик спроса в Европе удобнее через украинское направление. А потребителей в Словакии и Венгрии просто экономически целесообразнее снабжать через Украину, а не Германию.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что "исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС" компания готова к продолжению транзита после 2024 года. Сейчас стоимость транзита через Украину составляет 30-32 доллара за 1000 кубометров при минимальном объеме прокачки после 2020 года в 40 млрд кубометров.

По мнению экономиста Александра Охрименко, российский газ не перестанет поступать в Европу через Украину. Возможно, просто уменьшится его объем. Также эксперт уверен, что экономика Украины из-за этого не рухнет и газ для потребителей не подорожает.

"Необходимо учитывать, что наша ГТС является частью газопроводов Уренгой – Помары – Ужгород и "Союз", которые поставляют газ в Европу из Сибири и Центральной Азии. Именно на нашей западной границе находятся компрессорные станции, работу которых необходимо поддерживать определенным объемом газа. Просто отказываться от их использования Россия не будет. И поддерживать свои трубы в рабочем состоянии себе в убыток – тоже. Поэтому прокачка газа через нас в Европу продолжится", – говорит "Сегодня" Охрименко.

Александр Охрименко / Фото: Facebook

Какие убытки понесет Украина из-за "Северного потока – 2"

Согласно заявлениям НАК "Нафтогаз Украины", в 2020 году мы оказали "Газпрому" услуг по транспортировке газа через территорию Украины на 2,11 миллиарда долларов. Тогда было прокачано 55,8 млрд куб. м российского газа. По новому контракту до 2024 года ежегодно мы можем рассчитывать на прокачку по 40 млрд куб. м. Это должно приносить Украине около 2 миллиардов долларов в год.

"Мы получаем за транзит 2 миллиарда долларов. 2 млрд – это часть, кстати, тех денег, которые мы тратим на инфраструктуру, на нашу армию и тратим на самое изменение инфраструктуры, энергетической инфраструктуры Украины", – сказал президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

Как заявлял ранее "Оператор ГТС Украины", для Украины приемлемым вариантом достройки "Северного потока – 2" является новый контракт на транзит газа на 15 лет с объемами прокачки до 50 млрд куб. м в год. Это означает сохранение поступлений за прокачку на уровне 2 миллиардов долларов в год.

Таким образом, убытки от "Северного потока – 2" составят от 0,5 до 1 миллиарда долларов.

"В принципе эти деньги все равно Украина не видит, потому что все они уходят на премии топ-менеджменту "Нафтогаза", – шутит Охрименко.

Согласно отчету НБУ за прошлый год, прямая выгода Украины от выполнения положений контракта с РФ по транзиту газа составила около 0,5 миллиарда долларов. По всей видимости, это и есть цена вопроса "Северного потока – 2".

Для сравнения: по данным того же Нацбанка, в 2020 году переводы из-за границы в Украину составили 12,121 млрд долларов.

По мнению политолога Карасева, соглашение США и Германии не вызовут катастрофы или экономического кризиса в Украине.

"Украина получит определенные компенсации. Вполне возможно, что после встречи Зеленского и Байдена наша страна сможет рассчитывать на дополнительные бонусы", – резюмирует эксперт.

Политолог Вадим Карасев. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Напомним, что Киев выразил обеспокоенность сделкой США и Германии по "Северному потоку – 2". Ряд украинских политиков заявили, что российский газопровод несет прямую угрозу энергетической безопасности Украины.

Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2", который, по заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС".