"Талибан" переименовал Афганистан, а Чаусу продлили арест – главные новости СЕГОДНЯ

Полиция расследует гибель мэра Кривого Рога, а в России вынесли приговор пресс-секретарю Навального

Судью оставили под домашним арестом, а Афганистан полностью оккупировали талибы/Фото: коллаж "Сегодня"

В Узбекистане попал в авиакатастрофу самолет ВВС Афганистана, а афганцы всеми способами пытаются покинуть страну. Дошло до того, что они цепляются за шасси самолета, чтобы улететь, и просто падают вниз.

"Талибан" переименовал Афганистан

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В Афганистане боевики движения "Талибан" после того, как заняли столицу Кабул, объявили о воссоздании т. н. Исламского Эмирата Афганистан. Тем временем практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях движения "Талибан". При этом еще вчера его лидеры обещали, что гайки закручивать не будут.

А в аэропорту Кабула продолжается вакханалия – афганцы всеми способами пытаются покинуть страну. Дошло до абсурда – люди цеплялись на шасси взлетающего американского самолета, после чего падали с большой высоты, когда он был уже в воздухе.

Аэропорт Кабула – единственное место в Афганистане, где нет талибов, сюда собираются все пытающиеся покинуть страну. Паника началась, когда объявили об отмене коммерческих рейсов, брошенные всеми афганцы пытаются взять самолеты штурмом.

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Кроме того, после того, как талибы полностью захватили Афганистан, в России заявили, что готовы к переговорам с главой политического офиса "Талибана" Абдул Гани Барадаром в Дохе.

Полиция расследует гибель мэра Кривого Рога

Полиция отрабатывает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство либо он мог случайно застрелиться из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом рассказал на брифинге глава Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

По его словам, криминалисты детально осмотрели место происшествия, сейчас проводится анализ записей с камер видеонаблюдения – информация, которая находилась на сервере, обрабатывается. Никаких других людей камеры не зафиксировали.

Чаусу продлили арест

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу.

Решение было принято на сегодняшнем заседании. После начала заседания суд принял решение рассматривать вопрос в закрытом режиме. Но в результате арест был продлен.

Это уже второй суд за день для Чауса. Утром Апелляционный суд Киева отклонил жалобу защиты и оставил в силе арест судьи.

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У Чауса уже второй суд за день. Скриншот

В России вынесли приговор пресс-секретарю Навального

Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы в рамках "санитарного дела". Обвинение настаивало, что она подстрекала участников акции протеста нарушить предписания по борьбе с коронавирусом.

Суд назначил Ярмыш наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. В течение этого срока ей запрещено участвовать в митингах, покидать свое жилище после 22:00, менять место проживания без уведомления надзорных органов.

Авиакатастрофа в Узбекистане

Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана на границе в Сурхандарьинской области.