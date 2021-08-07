Талибы захватили город в Афганистане, а некоторых членов "Нацкорпуса" отправили под арест – главные новости за ночь

Талибы захватили Нимроз на юго-западе Афганистана, а в США вакцинировали половину населения – самые важные новости этой ночи

Поддержка "Нацкорпуса" и бывшие моджахеды. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Афганистане талибы захватили центр провинции

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Боевикам движения "Талибан" впервые за несколько лет удалось взять под контроль центр провинции, захватив Нимроз на юго-западе Афганистана. Во время нападения был убит высокопоставленный сотрудник правительства Афганистана.

Перед штурмом столицы провинции боевики разрешили местным чиновникам вместе с семьями перейти расположенную рядом границу с Ираном. Талибы захватили здание администрации провинции, штаб-квартиру полиции и другие органы государственного управления.

Зарандж – первая столица провинции с 2016 года, которую захватили талибы. Ранее им удалось захватить город Кундуз на севере Афганистана.

Члена "Нацкорпуса" Величко отправили под арест

Члена "Нацкорпуса" Сергея Величко (он же "Чилли-Вилли"), отправили под арест на два месяца – его называют лидером группы вымогателей.

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Несмотря на то, что многие разъехались, побратимы остались под судом. На решение по Величко отреагировали спокойно. Суд продолжает избирать меры пресечения еще двоим задержанным.

Еще одного задержанного из "Нацкорпуса" взяли под арест. Ивана Никифорова арестовали на 60 суток. Затем под арест на 60 суток без права залога взяли Сергея Козлюка. Был и третий арест члена Нацкорпуса – Кирилл Крикунов также проведет в СИЗО 60 суток.

Обвинения США по поводу ядерного оружия

Соединенные Штаты считают, что Китай наращивает ядерный арсенал быстрыми темпами, что является отклонением от стратегии.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китаю нужно полностью денуклеаризовать Корейский полуостров. Он выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися нарушениями прав человека в Тибете, Гонконге и Синьцзяне.

В США против COVID-19 вакцинировалась половина населения

Пока в Украине с начала вакцинации медики сделали более 6 миллионов прививок, в США половина населения полностью вакцинировалась против коронавируса.

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Таким образом более 165 млн человек получили две дозы таких вакцин: Moderna или Pfizer. Или же одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

Ранее мы писали о том, в США обвиняют Китай в утечке коронавируса – главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей Мак Маккол представил сегодня доклад, в котором говорится, что вирус просочился из лаборатории.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта