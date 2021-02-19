Українська
$ 27,85
33,65
  1. Последние новости Украины

"Там будут депутаты": Данилов анонсировал новые "интересные" санкции

19 февраля, 23:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новые санкции против депутатов.

Реклама

Об этом он заявил эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Когда я здесь взываю какие-то слова, должен нести за них ответственность. И я когда в прошлый раз говорил, что дальше будет, поверьте, дальше будут оффшоры. Собственность и все, что украли у украинского народа, будет возвращено. Более того, могу сказать, что все эти депутаты, которые сегодня сидят, у которых состояние 300-400 миллионов, где это все было взято? Ведь они ни разу не работали в бизнесе", – сказал Данилов.

В тренде
"Да вср*лаcь мне ваша мова": еще одна украинская тиктокерша попала в языковой скандал

По его словам, в ближайшее время на следующем заседании СНБО будет еще больше новых санкций.

"И там будут депутаты, многие из тех людей, которые ни разу не работали нигде, а имеют сегодня огромное состояние. Все будут возвращать", – сказал секретарь СНБО.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снег в марте и температурные качели до Пасхи: синоптик дал прогноз на весну
Снег в марте и температурные качели до Пасхи: синоптик дал прогноз на веснуУкраина
В Украине скоро потеплеет, но ненадолго: синоптик уточнила прогноз
В Украине скоро потеплеет, но ненадолго: синоптик уточнила прогнозУкраина
Рада дала добро на растаможку
Рада дала добро на растаможку "евроблях" по 1000 евроАвто
"Как дела, петушок?". Гончаренко "потроллил" пропагандиста СоловьеваВласть
Украинцев ждет дешевый доллар: когда и почему упадет курс
Украинцев ждет дешевый доллар: когда и почему упадет курсФинансы
Зеленский соберет важное заседание СНБО: что известно на данный момент
Зеленский соберет важное заседание СНБО: что известно на данный моментВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять