Там пылает: Кулеба о реакции России на Крымскую платформу

Министр подчеркнул, что известие о проведении саммита в Киеве продолжает распространяться по миру

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал реакцию России на Крымскую платформу. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в России истерические реакции после саммита Крымской платформы.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает", – отметил Кулеба.

Он напомнил, что в историческом саммите Крымской платформы приняли участие 46 иностранных делегаций. После этого уже вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в 50 странах мира.

"Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", – отметил министр.

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Что такое "Крымская платформа"?

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию "Крымской платформы".

На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил наших друзе " к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

После этого украинский МИД во время каждой международной встречи начал приглашать страны присоединиться к платформе. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, у будущей платформы пять приоритетов:

Безопасность, включительно со свободой мореходства; Обеспечение эффективности санкций против РФ; Защита прав человека и международного гуманитарного права; Защита образовательных, культурных и религиозных прав; Преодоление негативного влияния оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

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Ранее мы сообщали, что Россия возобновила уголовное дело за перекрытую воду в Крым.

Также напомним, МИД России отказался от участия в "Крымской платформе".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: