Таможня снабжает армию конфискатом – процедура упрощена

Недобросовестные бизнесмены "пополнили" запасы ВСУ шоколадом, мясом, автомобилями и матрасами

Нашим солдатам есть во что переодеться и на чем передохнуть / Коллаж "Сегодня"

Львовские таможенники наладили передачу армии Украины незадекларированного товара под видом гуманитарной помощи, как сообщается, случаи завоза которого в последние дней участились. Такой товар изымается и по ускоренной процедуре, согласно законодательству, передается армии.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Львовской таможни.

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Что известно

"Наши работники сегодня работают в штатном режиме, защищая закон и порядок на шести международных автомобильных пунктах пропуска Львовской таможни, несмотря на увеличение задач из-за военного состояния и загруженности границы. Все конфискованные товары мгновенно переправляются на нужды армии согласно правительственному распоряжению", – сказал Даниил Меньшиков, и.о. обязанностей начальника Львовской таможни.

Например, таким образом 2 марта наша армия получила партию шоколадных батончиков Dolciando весом 1140 кг и почти 400 кг мясных изделий, которые недобросовестный бизнесмен вез через пункт пропуска "Краковец-Корчева". Водитель автомобиля сказал, что перевозит гуманитарную помощь, но не предоставив подтверждающих документов. Груз передан на нужды украинской армии.

3 марта львовские таможенники передали на нужды подразделений Вооруженных Сил Украины, МВД, ГНСУ ранее конфискованные по суду:

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почти 400 единиц разнообразной техники, приборов;

51 автомобиль;

40 гаджетов;

350 л моторных масел;

130 автомобильных шин,

сигареты,

стиральные машинки,

электрогенератор,

2000 консервов,

медицинское оборудование, приборы.

брендовая одежда.

"7 марта во время осмотра грузовика "Мерседес", которым руководил гражданин Украины, обнаружили 8 паллетов со спальниками, карематами и палатками, которые пытались провезти без прохождения таможенного контроля. Весь незадекларированный товар изъят, его передадут на нужды вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

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