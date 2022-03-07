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Таможня снабжает армию конфискатом – процедура упрощена

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7 марта, 21:45
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Недобросовестные бизнесмены "пополнили" запасы ВСУ шоколадом, мясом, автомобилями и матрасами
Нашим солдатам есть во что переодеться и на чем передохнуть / Коллаж "Сегодня"
Нашим солдатам есть во что переодеться и на чем передохнуть / Коллаж "Сегодня"

Львовские таможенники наладили передачу армии Украины незадекларированного товара под видом гуманитарной помощи, как сообщается, случаи завоза которого в последние дней участились. Такой товар изымается и по ускоренной процедуре, согласно законодательству, передается армии.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Львовской таможни.

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Что известно

"Наши работники сегодня работают в штатном режиме, защищая закон и порядок на шести международных автомобильных пунктах пропуска Львовской таможни, несмотря на увеличение задач из-за военного состояния и загруженности границы. Все конфискованные товары мгновенно переправляются на нужды армии согласно правительственному распоряжению", – сказал Даниил Меньшиков, и.о. обязанностей начальника Львовской таможни.

Например, таким образом 2 марта наша армия получила партию шоколадных батончиков Dolciando весом 1140 кг и почти 400 кг мясных изделий, которые недобросовестный бизнесмен вез через пункт пропуска "Краковец-Корчева". Водитель автомобиля сказал, что перевозит гуманитарную помощь, но не предоставив подтверждающих документов. Груз передан на нужды украинской армии.

3 марта львовские таможенники передали на нужды подразделений Вооруженных Сил Украины, МВД, ГНСУ ранее конфискованные по суду:

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  • почти 400 единиц разнообразной техники, приборов;
  • 51 автомобиль;
  • 40 гаджетов;
  • 350 л моторных масел;
  • 130 автомобильных шин,
  • сигареты,
  • стиральные машинки,
  • электрогенератор,
  • 2000 консервов,
  • медицинское оборудование, приборы.
  • брендовая одежда.

"7 марта во время осмотра грузовика "Мерседес", которым руководил гражданин Украины, обнаружили 8 паллетов со спальниками, карематами и палатками, которые пытались провезти без прохождения таможенного контроля. Весь незадекларированный товар изъят, его передадут на нужды вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Снабжение

  • Сейчас в Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних дружественных нам стран, жители которых пытаются облегчить жизнь украинцев, живущих сейчас в условиях войны.
  • К процессу доставки гуманитарных грузов присоединилась "Укрзализныця", которая итак взвалила на себя главный груз по вывозу украинцев из охваченных войной городов. Теперь запустили сервис отправки и доставки гуманитарной помощи "#железная_помощь".
  • 26 февраля Кабмин распорядился передавать конфискованное судами и таможней имущество на нужды украинской армии.

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