Как отличить российскую технику – фото и полная характеристика

Мы составили подборку танков, транспортеров и бронемашин, на которых подразделения агрессора чаще всего появлялись в различных регионах страны

Какие танки, транспортеры и бронемашины применяет в Украине агрессор

ЗСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Но что именно за техника агрессора колесит по Украине все эти дни с начала вторжения? Как ее идентифицировать? "Сегодня" составил подборку основных видов танков, БМП, транспортеров и других видов техники, которую можно увидеть в разных регионах Украины.

Добавьте этот текст в закладки, если ощущаете, что вам может пригодиться подобная информация. Также напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал военных и простых людей не уничтожать без крайней необходимости захваченную вражескую технику, а передавать армии. По его словам, техника оккупантов может хорошо послужить на благо Украины и против самих же россиян.

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Танк Т-80БВМ

Танк Т-80 – с 1976 года на вооружении армии СССР, затем России. Российская модернизация танка Т-80БВМ включает в себя установку многоканального прицела наводчика "Сосна-У" с тепловизором. На танк установлена 125 мм пушка и пулемет. Средняя скорость движения танка по сухой грунтовой дороге составляет 40-45 км/ч, максимальная скорость танка – 70 км/ч. Запас хода танка (по топливу) по шоссе составляет 500 км, с дополнительными бочками – 600 км; запас хода по грунтовой дороге 335 км (410 с дополнительными бочками). Расход топлива по шоссе лежит в пределах 430-500 литров на 100 км. Экипаж танка состоит из трех человек: командира, наводчика и механика-водителя.

Инфоргафика" "Сегодня"

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Танк Т-72В3

Танк Т-72Б3 также имеет 125-миллиметровую пушку и зенитную пулеметную установку. Средняя скорость по шоссе – 65 км/ч, по пересеченной местности – 35-45 км/ч. Запас хода по шоссе – 500 км. Запас хода по пересеченной местности – 400 км. Расход топлива по шоссе лежит в пределах 430-500 литров на 100 км. Экипаж танка состоит из трех человек: командира, наводчика и механика-водителя.

Инфографика "Сегодня"

БТР-80

"Бронированный транспортер – 80" был создан в начале 1980-х годов, фактически, это модификация БТР-70 после выявления его недостатков в Афганской войне. БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 году, а с 1990-х годов является основным бронетранспортером ВС России и использовался практически во всех крупных вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве.

Вооружение БТР-80 составляет спаренная установка из двух пулеметов 14,5-мм и 7,62-мм. Установка размещается в лобовой части башни, ее наведение в вертикальной плоскости осуществляется вручную при помощи винтового механизма, горизонтальная наводка осуществляется вращением башни. Дальность огня пулеметов составляет до 2000 метров по наземным целям и 1000 м по воздушным целям. БТР-80 предназначен для борьбы с легкобронированной и небронированной техникой противника, включая низколетящие воздушные цели, и имеет боекомплект двух пулеметов – 2500 патронов в 10 лентах, снаряженных бронебойно-зажигательными пулями, бронебойно-трассирующими, бронебойно-зажигательными, с сердечником из карбида вольфрама, зажигательными, а также предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника. БТР также оборудован устройством постановки дымовой завесы.

Отметим, что БТР-80 не способен выдержать попадания реактивной гранаты. Также машина уязвима против ПТРК противника так как уступает им в дальности поражения (2000 метров против 4000-5000 у ракетных комплексов). Несколько лучше ситуация у БТР-80А, однако он тоже сильно уязвим против управляемых ракет. БТР также беззащитен против управляемых ракет.

Бронетранспортер может быть уничтожен огнем мелкокалиберной артиллерии и крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 и 14,5 мм. БТР-80 уязвим от огня практически любых пушек. 120-мм минометы также могут вывести его из строя.

/ Фото: Сегодня

БТР-82А

БТР-82 – российский бронетранспортер, представляющий собой модернизацию БТР-80. Принят на вооружение ВС России в 2013 году. На машине установлен дизельный двигатель КАМАЗ, мощностью 300 л. с.

Конструкция башни – унифицированный модуль, оснащенный системой стабилизации вооружения в двух плоскостях и электрическими приводами. Вооружение представлено 14,5-мм пулеметом или скорострельной 30-мм пушкой, спаренные с 7,62-мм пулеметом в модуле башенной пушечно-пулеметной установки. Имеется противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер. БТР получил цифровые радиостанции "Акведук" с шифрованием сигнала и комбинированные приборы наблюдения. Повышена противоминная стойкость.

/ Фото: Сегодня

Бронеавтомобиль "Урал-ВВ"

"Урал-ВВ" – защищенный автомобиль, созданный для силовых структур и внутренних войсках МВД России. В автомобиле десантное отделение и водительская кабина совмещены в единый объем. Броня машины выдерживает взрывы до 2 кг взрывчатых веществ. При необходимости экипаж может заблокироваться изнутри и вести огонь из бойниц, а также из двух верхних отсеков. Автомобиль защищает экипаж при возможном подрыве мины или самодельного взрывного устройства в двухкилограммовом тротиловом эквиваленте. Каждое колесо способно выдержать четыре отверстия от пули калибра 7,62 мм. Спецавтомобиль отличает возможность установки на нем любого оборудования и вооружения в зависимости от боевой задачи и при установке штатного вооружения он может использоваться вместо бронетранспортера.

/ Фото: Сегодня

Бронеавтомобиль "Тайфун"

"Тайфун" – бронеавтомобиль повышенной защищенности предназначен для перевозки личного состава (до 10 или 16 человек), а также для установки различного оборудования или систем вооружений. На его базе можно создавать машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны, транспортно-пусковые машины беспилотных летательных аппаратов, эвакуаторы, экскаваторы и другие модификации. Высадка десанта может осуществляться как с помощью рампы, так и через дверь. Лоб кабины обладает усиленным бронированием, которое обеспечивает защиту от 30-мм снарядов; возможна установка бронезащиты, закрывающей лобовое стекло. По другим сведениям, броня рассчитана только на попадание пуль калибра 7,62 мм. Отсек десанта оборудован триплексами, а также мониторами, отображающими информацию с внешних видеокамер.

/ Фото: Сегодня

Бронеавтомобиль "Тигр"

"Тигр" – российский армейский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости. Бронированный трехдверный автомобиль рассчитан на перевозку 6-9 человек и 1200 кг груза. Грузовое отделение отделено от пассажирского перегородкой, оборудовано сиденьями, на которых можно дополнительно разместить 2-4 человека. Вооружение броневика – крупнокалиберный пулемет "Корд". На некоторых версиях "Тигра" установлены 30-мм автоматическая пушка или зенитно-ракетное вооружение малой дальности "Верба". Есть еще и противотанковый вариант, вооруженный ПТРК "Корнет".

/ Фото: Сегодня

БМП

Боевая машина пехоты (БМП) бронированная боевая машина, основным назначением которых является огневая поддержка и транспортировка личного состава отделения стрелков (пехоты) к месту выполнения боевой задачи с возможностью десанта вести огневой бой с машины, повышение его мобильности и защищенности на поле боя в условиях применения противником ядерного оружия и для совместных действий с танками в бою.

В соответствии с боевым назначением БМП, как правило, оборудованы системами управления огнем, фильтро-вентиляционными установками, пожаротушением, противотанковыми средствами и средствами дымопостановки. Как правило, БМП обладает большей огневой мощью, чем БТР, но уровень защиты у них примерно сопоставим. Также, принципиальным отличием БМП от БТР можно считать приспособленность к ведению боевых действий десанта с них в условиях применения ядерного, химического и биологического оружия. БМП вооружена 100-мм и 30-мм пушками и пулеметами. Экипаж: 3 человека, десант – 7 человек.

/ Фото: Сегодня

Самоходная гаубица САУ 2С19

152-мм гаубица САУ 2С19 предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой броневой техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. При стрельбе используются как выстрелы из боевой укладки, так и подающиеся с грунта.

/ Фото: Сегодня

ТОС-1А "Солнцепек"

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была разработана в 2001 году. Размещается на базе танка Т-72 или на шасси грузового автомобиля КрАЗ. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. ТОС предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях..

/ Фото: Сегодня

ЗРПК "Панцирь"

"Панцирь" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Поражение целей – до 40 км.

/ Фото: Сегодня

ЗРК "Бук"

"Бук" – самоходный зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 м до 18 км) в условиях интенсивного радиопротиводействия. ЗРК "Бук" также обеспечивают возможность поражения тактических баллистических ракет противника с дальностью пуска до 150 – 200 км.

/ Фото: Сегодня

Зенитная ракетная система С-300

ЗРС С-300 способна поражать цели на высотах до 200 км. Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели.

Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до 6 целей на расстоянии 30-40 км и наводить по ним до двенадцати ракет. Современные модификации одним комплектом могут поражать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет.

/ Фото: Сегодня

Зенитная ракетная система С-400

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой и средней дальности. С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). По состоянию на 2021 год в Воздушно-космических силах РФ более 70 % зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400.

Ракетами сверхбольшой дальности комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. Система также предназначена для борьбы с самолетами, стратегическими бомбардировщиками, гиперзвуковыми крылатыми и баллистическими ракетами. Оснащение ракеты новой головкой самонаведения позволяет вести обстрел и поражение целей, находящихся за пределами видимости наземных локаторов.

/ Фото: Сегодня

Делайте фото вражеской техникой с включенной геопозицией в смартфоне

Telegram-канал "Медиаоборона" сообщил, что в данное время украинские военные пытаются установить место расположения вражеских систем С-300 и С-400, в связи с чем, просят граждан, владеющих такой информацией, сообщить об этом ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты атакуют позиции украинской армии, а также гражданские объекты и жилые дома при помощи систем залпового огня "Ураган", "Град", "Торнадо" и "Смерч". Для передвижения захватчики также используют такую технику, как командно-штабные машины МППУ КБР, военные грузовики Камаз и Урал, автоцистерны АЦПТ-10-53501 и АТЗ-7-5350, и механизированные мостовые комплексы ТММ-6 и ТММ-3М.

Украинские военные также разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Как сообщили в пресс-службе МВД, это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Всех, кто увидит вражескую колонну, просят немедленно сообщить о ней украинским военным или помешать ее дальнейшему движению.

Кроме того, военные просят граждан фотографировать вражескую технику на смартфоны с включенной геолокацией.

На военной технике с буквой V на бортах часто передвигаются "кадыровцы" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, куда бросать "коктейли Молотова", чтобы попасть в уязвимые места вражеской техники.

Также мы информировали о том, какими ракетами оккупанты атакуют Харьков и объясняли, что такое РСЗО "Смерч" и как определить ракету по звуку.