Таран: Еще в этом году для армии закупят крылатые ракеты "Нептун"

Изначально в бюджете на 2020 год не были предусмотрены деньги на закупку крылатых ракет

Министерство обороны приняло решение о закупке еще в этом году ракетных комплексов "Нептун", которые были приняты на вооружение.

Реклама

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что изначально в бюджете на 2020 год не были предусмотрены деньги на закупку крылатых ракет, однако проведено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа.

"Должны были состояться все предусмотренные процедуры. Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии. "Нептун" хорошо продемонстрировал свои боевые возможности во время государственных испытаний. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, будут размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", – сказал Таран.

В тренде Заболела голова и потеряла сознание: второклассница умерла в школе от инсульта

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

Реклама

В свою очередь директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак объяснял, зачем Украине ракетный комплекс "Нептун". Ракеты могут быть ключевым элементом украинской системы асимметричного противодействия, говорит военный эксперт.

Видео: facebook.com/kbluchua

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама