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Тарана и Малюську скоро уволят – Гордон спрогнозировал отставки в Кабмине

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
7 сентября, 23:18
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Журналист считает, что в ближайшее время будет принято окончательное решение об отставке министров юстиции и обороны, а также глава еще нескольких министерств
Дмитрий Гордон считает, что Андрей Таран и Денис Малюська скоро не будут министрами
Дмитрий Гордон считает, что Андрей Таран и Денис Малюська скоро не будут министрами / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Дмитрий Гордон уверен, что в ближайшее время могут отправить в отставку по меньшей мере двух министров правительства – главу Минобороны Андрея Тарана и Минюста Дениса Малюську.

Об этом он заявил в эфире "Часа Голованова" на канале "Украина 24".

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По мнению Гордона, Таран не годится для поста министра обороны и развед в армии беспорядок.

"Андрею Тарану приготовиться на выход надо. Потому что тот "совок", который он развел в армии, и "безладдя", которое царит там сегодня, в армии воюющей страны, это не дело. Он не годится для поста министра обороны и он должен уйти в отставку. И он уйдет в отставку – его скоро заменят", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что, по его мнению, в ближайшее время будет принято окончательное решение и об отставке министра юстиции Дениса Малюськи.

"Малюськи не будет на посту министра юстиции. Потому что он тоже не годится для столь важной роли", – считает Гордон.

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По мнению журналиста, помимо Малюськи и Тарана, своих должностей могут также лишиться еще несколько министров.

"Это нормальная, кстати, история: человек не справляется – он уходит. Это европейская практика", – отметил журналист.

Напомним, ранее появились слухи, что Верховная Рада может в ближайшие несколько месяцев отправить в отставку трех министров: министра обороны Андрея Тарана, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра социальной политики Марину Лазебную.

Отметим, 21 июля Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Уже тогда ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам.

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