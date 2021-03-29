Тарас Шевченко российский поэт? Киев ответил на наглое заявление россиян

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление Российского центра науки и культуры в Киеве (филиал Госагенства "Россотрудничество") о том, что украинский поэт Тарас Шевченко якобы является российским.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ МИДа.

В ведомстве отметили, что Российский центр – это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства. Он функционирует согласно договору между правительствами Украины и РФ от 1998 года. В Москве создан и функционирует Национальный культурный центр Украины.

"В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т.Г. Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря – непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей родины из-под гнета России – не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Т.Г. Шевченко", – говорится в заявлении.

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Отметим, началось все с того, что 9 марта (день рождения Кобзаря) этот Российский центр анонсировал мероприятие под названием "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко". Еще стоит подчеркнуть, что агентство "Россотрудничество" признано Европейским парламентом в 2016 году как пропагандистская организация.

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Напомним, что в 207-ю годовщину со дня рождения украинского поэта президент Владимир Зеленский на форуме проверил присутствующих фейком с помощью великих украинцев Леси Украинки и Тараса Шевченко.

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