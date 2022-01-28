Таскал за волосы, но дверь не открыла. Почему днепровский стрелок убил работницу "Южмаша"

Артемий Рябчук пытался покинуть территорию завода через пост, на котором дежурила женщина

20-летний солдат сначала угрожал, а затем расстрелял женщину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре в результате стрельбы на заводе "Южмаш" погибла 35-летняя контролер ведомственной военизированной охраны Вера Лебединец. Ее не дождалась со смены 11-летняя дочь.

Подробности схватки со стрелком рассказали на Facebook-странице завода.

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Как все случилось

На рассвете в вестибюль заводоуправления с территории предприятия уже после стрельбы ворвался 20-летний солдат, вооруженный автоматом. Он хотел попасть в город, покинув территорию завода.

"Невооруженная Вера Лебединец в одиночку мужественно противостояла нападающему, несмотря на угрозы и физическое насилие – он таскал ее за волосы. Она так и не открыла дверь, не отдала ключи. И тогда раздались выстрелы", – рассказывают о случившемся.

Через пост Веры Лебединец солдат так и не смог пройти.

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Что известно о погибшей

Вере Лебединец в этом году должно было исполниться 36 лет. Половину сознательной жизни, более пятнадцати лет, она отдала работе на "Южмаше". Дома ее ждала одиннадцатилетняя дочь.

"Нет слов для чествования памяти Веры Сергеевны Лебединец, незаметной героини, работавшей рядом с нами.

Вечна ей память", – написали в Facebook коллеги погибшей.

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Вера Лебединец. Фото: Facebook "Южмаша"

Как все случилось

Около 4-х часов утра 27 января солдат караульной службы Артемий Рябчук взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

солдат караульной службы Артемий Рябчук взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но вскоре его задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". Одна из пострадавших, 22-летняя Жанна Шарова в очень тяжелом состоянии. Ей назначили уже вторую операцию.

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