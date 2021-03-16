"Телефонное право" вместо четкого алгоритма: почему в Украине провалили начало вакцинации

Непрозрачная система может открыть путь к более серьезным проблемам, говорят эксперты

Провал первого этапа вакцинации против COVID-19 в Украине вызван тем, что используемая отечественным Министерством здравоохранения система иммунизации создает проблемы при доступе рядовых граждан к вакцине и замедляет процесс вакцинации.

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Об этом со ссылкой на экспертов пишет Deutsche Welle.

Так эксперт антикоррупционной организации StateWatch Владимир Настенко обращает внимание на несвоевременное формирование списков тех, кто желает вакцинироваться, и нечеткую регуляцию "остаточных" доз.

"Данная ситуация уничтожает понятие честного распределения вакцин, когда люди посредством личных связей получают вакцину раньше запланированного для них срока", – комментирует специалист.

Он не исключает, что в будущем такая непрозрачная система может открыть путь к более серьезным проблемам, например платному внеочередному получению вакцины "для путешественников или передачи государственной квоты вакцин частным фармкомпаниям" .

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"Это создает риск для "телефонного права", для продажи вакцины. Ведь если очень хочешь вакцинироваться, позвонишь и предложишь даже за это заплатить. Возможно, будут и такие случаи", – добавляет исполнительный директор общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

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По его мнению, реализация идеи с публичными вакцинациями создает больше коррупционных рисков, чем преимуществ.

Как пишет издание, вслед за прививкой президента Владимира Зеленского обнаженный торс на камеру продемонстрировал мэр города Первомайский Харьковской области Николай Бакшеев. В Николаеве первую дозу вакцины Covishield вместе с городским головой Александром Сенкевичем получили еще шесть чиновников. В прямом эфире и под вспышки камер прививаются другие местные руководители, а также народные депутаты.

Сайт "Сегодня" писал, что за прошлые сутки, 15 марта, в Украине вакцинировали против COVID-19 8928 человек. Всего с начала кампании привито 62083 человека. На сегодня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 265 601 человек.

При этом темпы вакцинации не дотягивают до числа новых заражений коронавирусом. Так, в Украине за последние сутки обнаружили 9642 новых случая инфицирования.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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