Телефоны украинцев попытаются взломать через WhatsApp: что нельзя открывать

Пользователям должны поступить сообщение об обновлении WhatsApp, на которые нужно обратить внимание

Телефоны украинцев попытаются взломать. / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 25 февраля, пользователей WhatsApp будут взламывать. Выходит видео, которое называется MARTINELLI, его нельзя открывать.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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"Для всех, кто пользуется WhatsApp, передайте это всем своим знакомым и друзьям. Завтра выходит видео на WhatsApp, которое называется MARTINELLI. Не открывайте его, оно взламывает ваш телефон и ничего не сможет это исправить. Распространите это предупреждение", – говорится в сообщении.

Как будет работать угроза для украинцев

Если вы получили сообщение об обновлении WhatsApp на WhatsApp Gold, не нажимайте кнопку.

Также нельзя открывать видео под названием "ТАНЕЦ ПОПА" – "DANCE OF THE POPE".

Это вирус, который форматирует ваш мобильный телефон. Осторожно, он очень опасен. Об этом они объявили сегодня по BBC радио.

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Нападение России на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операциюна территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

Утром 23 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

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