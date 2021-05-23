Телеканал "Украина 24" получил награду "Человек года" (видео)

Четверть века премия "Человек года" отмечает настоящих лидеров страны – от политиков и журналистов до предпринимателей и дипломатов

Телеканал "Украина 24" получил награду "Человек года"

Телеканал "Украина 24" получил награду "Человек года" в номинации "информационно-новостной телеканал года".

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"Я поздравляю всех наших коллег. За полтора года в эфире наш телеканал стал лидером среди информационных вещателей. Аудитория телеканала – более 7 млн зрителей в неделю. И каждый продолжает расти. Потому что мы сильные, целеустремленные и амбициозные. Останавливаться на достигнутом не собираемся", – заявил ведущий "Ток-Шоу номер 1" Василий Голованов.

Он также отметил, что Новостная группа Украины – эта самая крупная и мощная новостная группа страны, зрители которой могут быстро и удобно получить всю необходимую информацию.

Видео: Украина 24

Четверть века премия "Человек года" отмечает настоящих лидеров страны – от политиков и журналистов до предпринимателей и дипломатов. Однако в этом году особое внимание уделили врачам – они уже больше года находятся на передовой войны с коронавирусом. Медики рискуют своим здоровьем и ежедневно спасают жизни миллионов украинцев.

"Я очень тронута. Этот год ВОЗ посвятила всем медицинским работникам. Я очень благодарна, хочу пожелать всем крепкого здоровья, а нашим ангелам в белых халатах всей страны – нравственной устойчивости", – заявила врач-инфекционистОльга Голубовская.

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Кроме того, в номинации "Городской голова года" победил мэр Киева Виталий Кличко.

"Быть номинированным на человека года – это уже достижение. Я благодарю. Я уже находился на этой сцене, не раз получал этот кубок, награду", – отметил политик.

Для номинантов и гостей церемонии выступали Екатерина Бужинская, Мила Нитич и Павел Зибров. Из-за пандемии в прошлом году церемонию не проводили. Поэтому в этот раз награждали лидеров страны за 2019 и 2020 годы.

Как сообщалось ранее, в Роттердаме состоялся финал "Евровидения-2021", где выступили украинцы Go_A. Победителем этого года стала итальянская группа Måneskin, с 524 баллами от жюри и зрителей.