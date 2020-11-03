Телеканал "Украина" – любимый канал украинцев в октябре

По итогам октября 2020 года телеканал "Украина" является любимым каналом украинцев. Он удерживает первенство среди отечественных телеканалов по основным аудиториям.

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По аудитории 18+ (50 тыс. +) доля (shr,%)** телеканала в октябре составила 12,87%, рейтинг (rat,%) – 2,08%, а по аудитории 4+ ("Вся Украина")*** доля была 11,69%, рейтинг – 1,71%.

Составляющими успеха телеканала "Украина" в октябре были премьеры проектов собственного производства и сериалов.

5 октября на телеканале состоялась премьера эпохального сериала "Сага", который был создан студией "Три-Я-Да Продакшн" при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Историческая драматическая картина рассказывает о ключевых событиях украинской истории с 1914 по 2014 год через призму жизни семьи Козак. В сентябре фильм был презентован в рамках Одесского международного кинофестиваля. В эфире лента собрала долю 8,44% по аудитории 18-54 (50 тыс. +) и долю 15,37% по аудитории 18+ (50 тыс. +). В целом "Сагу" посмотрели 7,85 млн зрителей***.

19 октября начался девятый сезон популярного детективного сериала "Агенты справедливости". По аудитории 18+ (50 тыс. +) проект стал лидером своего слота, получив долю 11,53%. В целом за детективными историями наблюдали 5,02 млн украинцев***.

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Ко Дню защитника Украины состоялась премьера исторического фильма "Захар Беркут" о патриотизме к родной земле, жажде победы, который был снят по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Фильм производства компаний Kinorob и CinemaDay получил долю 9,84% по аудитории 18-54 (50 тыс. +). Его посмотрели 4,18 млн зрителей***.

Премьера сериала "Тень звезды" производства "Украинской продакшн студии" только в октябре собрала у экранов 8,82 млн зрителей***, ведь в ноябре сериал продолжает выходить в вечернем прайме телеканала "Украина". Мини-сериалы выходного дня – "Авантюра" производства "Украинской продакшн студии" и "Разве можно мечтать о большем" производства компании FILM.UA просмотрели 4,93 и 4,41 млн украинцев соответственно***.

В октябре новости "Сегодня" были лидерами среди проектов информационного вещания на отечественном ТВ по широкой аудитории. В День выборов местной власти команда новостей пристально следила за волеизъявлением украинцев и показывала ход голосования в различных городах страны, сообщала результаты экзит-пола. Команда "Сегодня" всегда старается бывать в эпицентре важных событий. Так, ведущие новостей Елена Кот и Игорь Пупков совершили рискованную командировку в Широкино к линии соприкосновения, чтобы показать зрителям реалии жизни в серой зоне. В октябре аудитория дневных, праймовых и вечерних выпусков "Сегодня" составила 8,28, 12,81, 6,06 млн украинцев***.

Популярным шоу, с которым просыпаются украинцы, был проект "Ранок з Україною". Ко Дню защитника Украины развлекательная программа провела праздничный марафон, во время которого ведущие Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич, Мария Мельник и Григорий Герман рассказали зрителям о реалиях и перспективах украинской армии.

Высокий интерес у зрителей также имели футбольные матчи. Так, футбольные поединки турнира Лиги наций украинской сборной против сборных Германии и Испании в эфире посмотрели 2,79 и 3,08 млн украинцев***.

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В октябре любимым телеканал "Украина" сделали и другие проекты собственного производства, такие как: "Говорит Украина"*/**/***, "Главная тема" с Еленой Кот, "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"**/**, "Контролер"**/***, "Реальная мистика"*/**/***, "Зірковий шлях""**, "Истории одного преступления"**/***).

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 31 октября 2020 года – предварительные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #.

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