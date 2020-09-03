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Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам европейской стены"

3 сентября, 20:25

Сергей Пономаренко

Программа выйдет в эфир 4 сентября, в 00:10

На телеканале "Украина" выйдет сенсационный специальный репортаж-расследование "По следам европейской стены".

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Авторы программы задались вопросом: почему страны бывшего СССР отмежевываются от вчерашней "старшей сестры" заборами?

Журналисты посчитали, чья граница с Россией дороже – эстонская, латвийская, литовская или украинская.

Смотрите спецрепортаж "По следам Европейской Стены" на телеканале "Украина" 4 сентября, в 00:10.

Ранее мы писали о том, что Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, передает Deutche Welle.

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"С 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию Венгрии", – сказал Гуляш.

Предполагается, что границы будут закрыты месяц – до 1 октября. Однако власти страны могут продлить этот срок.

Также "Сегодня" сообщали о том, что в связи с эпидемиологической ситуацией Украина закрыла въезд для иностранцев до конца сентября.

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граница анонс телеканал Украина

Источник: Сегодня

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