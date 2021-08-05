Телевизор его напрягает. Чем озадачен Чаус в первый день домашнего ареста

В течение двух недель Чаусу должны будут избрать дальнейшую меру пресечения

Чаус решил выбрать себе очки

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которому 4 августа избрали меру пресечения, в первый день круглосуточного домашнего ареста озадачен тем, чтобы заказать себе очки.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал адвокат Чауса Ростислав Кравец.

"Он вообще не смотрит телевизор, это его, так сказать, напрягает. Сейчас озадачен тем, чтобы заказать себе очки, потому как за последнее время ухудшилось зрение. Сложно прочесть необходимые документы. В целом, он немного дезоориентирован", – рассказал нам его адвокат.

До 18 августа Чаус должен находится под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Все это время экс-судья будет находиться под охраной Службы безопасности Украины.

Перед 18 августа ожидается еще одно судебное заседание, на котором Чаусу должны будут избрать дальнейшую меру пресечения.

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Напомним, 1 августа адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец узнал, где находится его подзащитный, и заявил, что он получает медицинскую помощь, поскольку состояние его здоровья неудовлетворительное.

В Офисе генерального прокурора заявили, что экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус является и подозреваемым, и потерпевшим в разных уголовных производствах, но разные статусы не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих дел.