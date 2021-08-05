Українська
$ 26,91
31,95
  1. Последние новости Украины

Телевизор его напрягает. Чем озадачен Чаус в первый день домашнего ареста

5 августа 2021 19:05

Игорь Серов , Юлия Ляхова

В течение двух недель Чаусу должны будут избрать дальнейшую меру пресечения

Чаус решил выбрать себе очки

Чаус решил выбрать себе очки

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которому 4 августа избрали меру пресечения, в первый день круглосуточного домашнего ареста озадачен тем, чтобы заказать себе очки.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал адвокат Чауса Ростислав Кравец.

"Он вообще не смотрит телевизор, это его, так сказать, напрягает. Сейчас озадачен тем, чтобы заказать себе очки, потому как за последнее время ухудшилось зрение. Сложно прочесть необходимые документы. В целом, он немного дезоориентирован", – рассказал нам его адвокат.

До 18 августа Чаус должен находится под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Все это время экс-судья будет находиться под охраной Службы безопасности Украины.

Перед 18 августа ожидается еще одно судебное заседание, на котором Чаусу должны будут избрать дальнейшую меру пресечения.

В тренде
СБУ накрыла банду рэкетиров из "Нацкорпуса" и полиции: что произошло (фото и видео)
Задержание националистов и изъятое "добро". Коллаж "Сегодня"
Реклама

Напомним, 1 августа адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец узнал, где находится его подзащитный, и заявил, что он получает медицинскую помощь, поскольку состояние его здоровья неудовлетворительное.

В Офисе генерального прокурора заявили, что экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус является и подозреваемым, и потерпевшим в разных уголовных производствах, но разные статусы не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих дел.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)
Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)Украина
Украину разделят жара и
Украину разделят жара и "похолодание": синоптик уточнила погоду на четвергУкраина
"Карантинные" субсидии отменят, но не для всех – у кого останутся льготные нормы после 1 октябряЖКХ
Тренд сменился. Доллар и евро рванули вверх – официальный курс
Тренд сменился. Доллар и евро рванули вверх – официальный курсФинансы
Пенсии украинцев можно повысить в два раза – Шмыгаль
Пенсии украинцев можно повысить в два раза – ШмыгальЭкономика
В Киеве мужчина с гранатой угрожает взорвать Кабмин
В Киеве мужчина с гранатой угрожает взорвать КабминПроисшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять