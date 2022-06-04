Температура начнет повышаться. Погода в Украине на 4 июня (карта)

В Киеве 4 июня будет сухо

Погода в Украине на пятницу, 4 июня. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 4 июня, в Украину начнет понемногу прорываться потепление, однако местами будут идти кратковременные дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Погода в регионах

Так, по прогнозам синоптиков, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза; температура ночью 9-14°, днем 13-18°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 7-12°, днем 17-22°, на высокогорье Карпат ночью 3-8°, днем 8-13°. Ветер в Украине северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +18...+21 °С.

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В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +19...+22 °С.

В Киеве 4 июня будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.

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Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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