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Температура – не повод. С какими симптомами COVID-больных забирают в больницы

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 ноября, 13:14
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Госпитализировать человека или нет решает семейный доктор, опираясь на протокол лечения пациентов с COVID-19
Есть три степени заболеваемости коронавирусом, но только две из них нуждаются в госпитализации.
Есть три степени заболеваемости коронавирусом, но только две из них нуждаются в госпитализации. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных коронавирусом. К тому же существуют определенный список симптомов, сигнализирующих о срочной госпитализации.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Согласно протоколу лечения взрослых пациентов с COVID-19 могут определяться следующие степени тяжести болезни:

  • легкий,
  • средней тяжести,
  • тяжелый.

Если у больного легкая форма болезни, то лечиться будет дома.

Список симптомов и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

  • Боль в грудной клетке
  • Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности
  • Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр.
  • Нарушение сознания.
  • Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

Кто принимает решение о госпитализации

Это делает доктор на основе проведенного обследования, основываясь на симптомокомплексе у конкрентного больного.

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В любом случае, важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

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