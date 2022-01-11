Температура падает с каждым днем: прогноз погоды в Украине на 11 января (карта)

Во вторник, 11 января, в Украине осадков не прогнозируют. В сравнение с предыдущим днем, температура снизится, ожидается мороз.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине не будет ни дождя, ни снега. Прогнозируют облачную погоду. Ветер — северный, 5-10 м/с.
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На западе синоптики прогнозируют 1-5 градусов мороза. На востоке ожидается от -3 до +1 градуса.
В северных регионах — 2-6 градусов ниже нуля. На юге прогнозируют от -3 до +1 градуса.
В Киеве осадков не прогнозируют 4-6 градусов мороза, а в Симферополе тоже будет сухо — от -1 до +1 градуса.
Из-за морозной погоды на дорогах возможна гололедица.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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