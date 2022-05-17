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Температура упадет. Погода в Украине на 17 мая (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 мая, 06:00
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Местами прогнозируют осадки в виде дождя
В Украине упадет температура/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
В Украине упадет температура/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 17 мая, будет пасмурной. В некоторых областях прогнозируют осадки. Температура, по сравнению с прошлым днем, упадет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня дожди с грозами прогнозируют в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 17 до 22 градусов тепла. На востоке прогнозируют +17...+19 градусов.

В северных регионах – 17-21 градус тепла. На юге ожидается 19-24 градуса выше нуля.

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В Киеве переменная облачность, 18-20 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо — +19...+21 градус.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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