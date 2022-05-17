Температура упадет. Погода в Украине на 17 мая (карта)

Погода в Украине во вторник, 17 мая, будет пасмурной. В некоторых областях прогнозируют осадки. Температура, по сравнению с прошлым днем, упадет.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая будет погода?
Сегодня дожди с грозами прогнозируют в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от 17 до 22 градусов тепла. На востоке прогнозируют +17...+19 градусов.
В северных регионах – 17-21 градус тепла. На юге ожидается 19-24 градуса выше нуля.
В Киеве переменная облачность, 18-20 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо — +19...+21 градус.
Погода и ее влияние на человека
Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.
У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.