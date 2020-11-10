В Украину идет похолодание: прогноз на 10 ноября (карта)

В Украине сегодня, 10 ноября, будет преимущественно солнечно, однако прохладно.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха на западе страны установится на уровне 5-10 градусов тепла. Только в Ужгороде воздух прогреется до 12 градусов. Ветер восточный, местами порывы до 8 м/с.

В восточных регионах столбики термометров покажут 6-10 градусов выше нуля.

На севере страны ожидается 5-9 градусов с отметкой плюс, а на юге сохранится 8-11 градусов тепла.

Реклама

Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

Также напомним, спасатели показали последствия непогоды в Кировоградской области. В Кропивницком развернули мобильный пункт обогрева и полевую кухню, где все желающие могут согреться и взять кипяток.

Кроме того, популярный украинский курорт засыпало снегом. Температура воздуха понизилась до 4 градусов мороза.

О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама