Температурные качели и ледяные дожди: Украину ожидает непростой февраль

Снег тоже будет, но недолго

Февраль в Украине начнется с морозов, но продержатся они лишь несколько дней, затем нас ждет оттепель и даже ледяные дожди.

Реклама

О превратностях погоды в последний месяц зимы сайту "Сегодня" рассказали народный синоптик и в Укргидрометцентре.

По словам Леонида Горбаня, февраль начнется с морозов, которые сначала даже будут усиляться, но уже 8-10 февраля начнется оттепель. Вместе с морозами в начале месяца придут и снегопады, правда, небольшие – не более 10 см снега.

Проблемы на дорогах начнутся в период 8-10 февраля, когда снегодожди при небольшом морозе образуют ледяную корку на улицах.

Затем снова похолодает – 15-17 февраля морозы достигнут 13-17 градусов ночью и 5-7 градусов днем, а вот осадков в это время почти не будет. Правда, местами может выпасть небольшой снег, который едва укроет землю.

Реклама

А уже с 18 февраля начнется стремительное потепление и за два дня температурные качели качнутся от -15-17 градусов мороза до +2-3 градусов тепла.

В конце месяца народный синоптик вновь обещает сильные снегодожди и постоянные переходы температуры с плюсовой на минусовую и наоборот.

В Укргидрометцентре подтверждают, что несмотря на то, что февраль будет более теплым, чем январь, в отдельные периоды могут быть кратковременные сильные морозы, до -30 градусов.

Осадков же в феврале, по прогнозам официальных синоптиков, будет ниже нормы, особенно малоснежным этот месяц будет в восточных областях.

Напомним, в Киеве 28 января обещают снег и порывистый ветер. Киевские власти даже ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город, чтобы минимизировать заторы и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама