Температурные качели и ледяные дожди: Украину ожидает непростой февраль

Февраль в Украине начнется с морозов, но продержатся они лишь несколько дней, затем нас ждет оттепель и даже ледяные дожди.
О превратностях погоды в последний месяц зимы сайту "Сегодня" рассказали народный синоптик и в Укргидрометцентре.
По словам Леонида Горбаня, февраль начнется с морозов, которые сначала даже будут усиляться, но уже 8-10 февраля начнется оттепель. Вместе с морозами в начале месяца придут и снегопады, правда, небольшие – не более 10 см снега.
Проблемы на дорогах начнутся в период 8-10 февраля, когда снегодожди при небольшом морозе образуют ледяную корку на улицах.
Затем снова похолодает – 15-17 февраля морозы достигнут 13-17 градусов ночью и 5-7 градусов днем, а вот осадков в это время почти не будет. Правда, местами может выпасть небольшой снег, который едва укроет землю.
А уже с 18 февраля начнется стремительное потепление и за два дня температурные качели качнутся от -15-17 градусов мороза до +2-3 градусов тепла.
В конце месяца народный синоптик вновь обещает сильные снегодожди и постоянные переходы температуры с плюсовой на минусовую и наоборот.
В Укргидрометцентре подтверждают, что несмотря на то, что февраль будет более теплым, чем январь, в отдельные периоды могут быть кратковременные сильные морозы, до -30 градусов.
Осадков же в феврале, по прогнозам официальных синоптиков, будет ниже нормы, особенно малоснежным этот месяц будет в восточных областях.
Напомним, в Киеве 28 января обещают снег и порывистый ветер. Киевские власти даже ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город, чтобы минимизировать заторы и обеспечить движение снегоуборочной техники.
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