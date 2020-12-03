Температурные качели и мало снега: Кульбида рассказал, какой ждать зимы

Процесс общего потепления для Украины продолжается и ничто его не остановит, говорит синоптик

Нынешняя влажная погода с плюсовой температурой будет преобладать в декабре и лишь в 20-х числах можно ждать существенных осадков. В целом зима не будет сильно холодной и снежной. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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По его словам, в Украине климатическая ситуация аналогична той, что и в мире. Темпы роста температуры воздуха опережают глобальные показатели.

"Текущий год, скорее всего, войдет в пятерку с самой большой среднегодовой температурой в Украине … Процесс общего потепления для Украины характерный, он продолжается и ничто его пока не остановит", – сказал Кульбида.

Говоря о том, какая нас ждет погода, синоптик рассказал, что в ближайшие дни еще будет удерживаться такая же погода, как сейчас (ночью небольшой "минус", днем несколько градусов тепла и влажность).

"7-9 декабря мы ожидаем небольшого снижения температуры: ночью – 4-9 градусов мороза, днем – около нуля. Начиная с 10 и до 16 декабря вернется такой же режим погоды, какую мы имеем сейчас", – сказал директор Укргидрометцентра и добавил, что более или менее существенные осадки стоит ждать только в третьей декаде месяца.

Кульбида добавил, что в целом зимой можно ожидать температурные качели: будут и повышения до плюсовой температуры, а в отдельные периоды похолодания могут быть достаточно существенными.

"Что касается снежности… Думаю, вероятность снежной зимы у нас с каждым годом уменьшается. Если и будут снежные периоды, то они будут кратковременными", – резюмировал он.

Отметим, что среднемесячная температура ноября в Киеве составила 3,8 градуса тепла, что выше климатической нормы на 1,7 градуса. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского говорят, что температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 4 градуса, вторая – холоднее на полградуса, а температурный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на 2,4 градуса. Тем временем сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в декабре.

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