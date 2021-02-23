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Температурные качели от -17 до +15: синоптик удивила прогнозом на среду

23 февраля, 12:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Завтра в Украине будет очень холодная ночь, а днем в некоторых областях настоящая весна

В Украину возвращается кратковременное похолодание. 24 февраля ожидаются сильные ночные морозы, но при этом днем плюсовая температура, местами до +15. Также снова пойдет снег.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Ночью на востоке и севере страны 15-17 градусов мороза.

Днем в западных областях в течение дня 7-12 градусов тепла, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +15.

На Левобережье и даже в южной части (Запорожская область) днем ​​ 0-5 градусов мороза, на востоке до -7 (карта).

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На остальной территории около нуля.

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Атмосферный фронт северного циклона принесет завтра в Украину снег, мокрый снег и даже дождь – вид осадков будет зависеть от градусов.

На крайнем западе, в восточных областях, в большинстве южной части Украины – без существенных осадков. На дорогах и тротуарах гололедица, снежная каша.

В Киеве завтра будет свежо, днем ​​только около нуля. Пройдет снег и мокрый снег, что сразу усложнит ситуацию на дорогах.

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По данным Укргидрометцентра, осадки ожидаются в центральных и северных областях.

Тем временем народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на весну. По его словам, снег будет еще и в марте, а до Пасхи – температурные качели.

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Источник: Сегодня

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