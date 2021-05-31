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Темпы вакцинации продолжают падать. Сколько прививок сделали за сутки

31 мая, 09:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине за все время прививку против коронавируса получили 1 021 806 человек, завершили вакцинацию 125 777 украинцев

В Украине за последние сутки, 30 мая, 6168 человека вакцинировались против COVID-19. Это на 2424 прививки меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщили в Минздраве.

Отмечается, что одну дозу получили 5828 человек, полностью иммунизированы – 340 человек.

Вчера работали 60 мобильных бригад и 120 пунктов прививки.

Источник: Минздрав
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Источник: Минздрав

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С начала прививочной кампании вакцинировались 1 021 806 украинцев, из них получили одну дозу – 1 021 804 человека, две дозы – 125 777 человек. Всего сделали 1 147 581 прививку.

По состоянию на 31 мая, в очередь на вакцинацию от COVID-19 записались 610 168 человек.

Напомним, в Украину привезли вакцину Johnson&Johnson. Разрешение на ввоз вакцины, которая еще не зарегистрирована в Украине, дало Министерство здравоохранения.

Также отметим, в Министерстве здравоохранения Украины назвали побочные эффекты, на которые жалуются украинцы после вакцинации от коронавируса. Чаще всего это повышение температуры, усталость, общая слабость, лихорадка, отек суставов и бессонница.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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