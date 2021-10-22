Темпы вакцинации растут. Хватит ли украинцам вакцины и сколько еще привезут

Из-за попадания сразу нескольких областей в красную зону спрос на вакцинацию там значительно увеличился. В Украине за прошлые сутки сделали рекордные 270 тысяч COVID-прививок. Несмотря на это, стране должно хватить вакцин, чтобы привить всех желающих.
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью телеканалу "Дом".
Рекорды по вакцинации
По его словам, сейчас прививочная инфраструктура выходит на свои максимальные мощности, ведь изначально она была рассчитана на 250-300 тысяч прививок в день.
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"Уже второй-третий день подряд мы бьем рекорды по количеству проведенных прививок. Каждая проведена вакцинация – это защищенное жизни, и это действительно хорошие новости", – отметил Кузин.
Хватит ли вакцин
Как утверждает санврач, риска недостатка вакцин или прерывания вакцинальной кампании в Украине нет. Кроме того, ожидаются новые поставки препаратов.
"До конца года мы ожидаем еще 15 млн доз вакцин Pfizer, согласно тем контрактам, которые были подписаны. Сейчас нет перебоев в поставках вакцин как на центральные склады, так и на областные склады", – рассказал Кузин.
Кроме того, ожидаются поставки вакцин в рамках инициативы COVAX. Скорее всего, это будет вакцина Moderna.
Ситуация с коронавирусом в стране
В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали рекордные 23 785 новых случаев коронавируса.
Всего инфекцию уже подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).
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- С начала года возбуждено 800 уголовных производств по факту подделки COVID-сертификатов. За подделку этого документа в Украине можно попасть в тюрьму, ответственность предусмотрена и для тех, кто пользуется сертификатами.