Темпы вакцинации растут. За сутки прививку получили почти 35 тысяч украинцев

С момента появления вакцины в Украине прививку получили 1 076 795 граждан, большинство еще не закончило вакцинацию

В Украине вчера, 2 июня, 34 481 человек вакцинировался против COVID-19 – почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщили в Минздраве.

Первую дозу препарата вчера получили 28 899 человек, вторую – 5582 человека. В течение суток работали 342 мобильные бригады и 406 пунктов прививки.

Источник: Минздрав

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С начала прививочной кампании вакцинировали 1 076 795 украинцев, из них первую дозу получили 1 076 793 украинца, а закончили вакцинацию 138 090 граждан.

Всего медики сделали 1 214 883 прививки.

В тренде

По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.

Напомним, в столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer.

Кроме того, в Тернополе откроют временный центр вакцинации от коронавируса. Он будет работать в выходные дни. Такие центры уже работают в Одессе, Киеве и Львове.

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