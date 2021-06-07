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Темпы заболеваемости падают. За сутки в Украине 535 новых случаев COVID-19

7 июня, 08:14

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине резко снизилась заболеваемость ковидом – за последнюю неделю показатели упали с 2000 до 500

В Украине за последние сутки выявили 535 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 402 случая меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 215 052 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 33 украинца (всего – 51 215). Вылечить удалось 2 094 971 инфицированных (1743– за последние сутки).

Источник: Минздрав

Источник: Минздрав

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Ранее мы писали, что во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Людям будут заранее сообщать, куда и когда приходить для получения прививки.

Также напомним: можно ли вакцинироваться тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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