Теперь без сексизма. Что грозит за дискриминационную рекламу

Теперь в рекламе запрещено указывать на преимущества одного пола над другим, иначе – штраф

В стране будут штрафовать за сексизм в рекламе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине от 8 января 2022 года вступили в силу изменения в Закон "О рекламе" по противодействию дискриминации по признаку пола.

Об этом говорится в документе, обнародованным на сайте Верховной Рады.

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Какую рекламу запретили

Дискриминационная реклама:

содержащая утверждение и/или изображение относительно интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим;

относительно стереотипности роли мужчины и женщины, пропагандирующая унизительное и пренебрежительное отношение;

унижающая достоинство человека по признаку пола;

демонстрирующая насилие по признаку пола;

использующая изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя;

ссылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не относящиеся к рекламируемому продукту или способу его потребления.

Чего еще не должно быть в рекламе

Теперь в рекламе запрещено размещать утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека:

его социального и имущественного положения;

расовой и национальной принадлежности;

пола;

образования;

политических взглядов;

отношения к религии;

по языковым признакам;

роду и характеру занятий;

месту жительства;

а также дискредитирующие товары других лиц.

Что грозит за нарушение

Если рекламодатель нарушит закон, то придется уплатить государственному бюджету штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения.

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В законопроекте к первому чтению также предполагалось наказание за повторное нарушение закона, однако в документе ко 2-му чтению этот пункт убрали.

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