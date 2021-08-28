Теперь нельзя выбрать место. SkyUp лишил некоторых пассажиров привилегий

Лоукостер установил новые правила – за выбор места заранее теперь необходимо будет заплатить

Бесплатно забронировать место пассажиры теперь не могут. Фото: коллаж "Сегодня"

Лоукостер SkyUp убрал из самого дешевого тарифа с включенным багажом Standard возможность выбирать места заранее. До этого пассажиры с такими билетами без дополнительной платы могли забронировать места после пятого ряда и до конца салона за исключением кресел в аварийных рядах.

Реклама

Об этом сообщает avianews.

По новым правилам, за выбор места заранее теперь необходимо будет заплатить от $6 до $21 в зависимости от ряда и размещения около прохода, на среднем кресле или у окна.

Обновленные правила провоза багажа. Фото: avianews

Бесплатное бронирование мест заранее осталось только у пассажиров, которые купили самые дорогие билеты по тарифу Flex.

Реклама

По тарифу Standard SkyUp оставил возможность бесплатно выбирать место во время онлайн-регистрации, начиная с 6 ряда, за исключением аварийных рядов. Дистанционная регистрация открывается для таких билетов за 15 дней до вылета.

SkyUp пополнил флот еще одним самолетом

Ранее лоукостер SkyUp объявил о прибытии нового самолета, который стал 14-м по счету в украинской компании. Среднемагистральный Boeing 737-800 NG уже находится на территории международного аэропорта "Борисполь".

Воздушное судно уже готово к пассажирским рейсам. После всех необходимых разрешений, говорят в компании, самолет будет внесен в расписание.

"Его имя – Папа, потому что бортовой номер UR-SQP, последняя "P" на авиационном языке – Papa", – сообщает пресс-служба на Facebook-странице.

Анкета Папы:

по происхождению – Boeing 737-800NG;

год рождения – 2006;

вместимость – 189 пассажиров;

ливрея – фирменная оранжевая SkyUp со смайликами;

⁠винглеты – раздвоенные Split Scimitar;

⁠планы – летать по всем направлениям SkyUp.

Воздушное судно стало восьмым во флоте авиакомпании аналогичной модели. Сейчас лоукостер насчитывает 14 среднемагистральных самолетов: два Boeing 737-700 NG на 149 мест, восемь Boeing 737-800 NG на 189 мест, четыре Boeing 737-900ER NG на 215 мест.

Реклама

Напомним, с 23 октября SkyUp снова начнет выполнять рейсы в Танзанию на остров Занзибар два раза в неделю. В 2022 году количество полетов хотят увеличить до четырех в семидневку. Стоимость билета из Киева в Занзибар начинается от 7773 грн, а из Занзибара в Киев – от 8416 грн.

Еще раньше, с 23 августа, украинский лоукостер начинает выполнять рейсы из Киева в Лиссабон – уже открыта продажа билетов. Однако перелеты будут выполняться реже, чем в Занзибар, – только по понедельникам. Цены на билеты из Киева в Лиссабон стартуют от 3105 грн, а из Лиссабона в Киев – от 2959 грн.