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Теперь официально: велосипедистам разрешили ездить по полосе общественного транспорта

11 ноября, 15:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Отдельного дорожного знака для велосипедистов не будет, там продолжит действие знак 5.11

Кабинет министров разрешил движение велосипедов по полосе движения маршрутных транспортных средств. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 11 ноября.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Теперь установлено, что полоса для движения маршрутных транспортных средств будет предназначена и для движения велосипедов. Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумеваться знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" (5.11).

Такое решение принято для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.

Любопытно, что велосипедисты и ранее активно пользовались полосами для общественного транспорта, поскольку движение там не настолько оживленное, как на полосах для личного и грузового транспорта. По сути, Кабмин только узаконил существующее положение вещей.

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Напомним, ранее Кабмин разрешил движение по полосе общественного транспорта электромобилям. Кроме того, электрокары получают номерные знаки с зеленым шрифтом и специально выделенные парковочные места.

Также напомним, в Киеве на Отрадном появилась новая полоса для велосипедистов.

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маршрутки велосипед общественный транспорт Кабинет министров велосипедисты полоса безопасности

Источник: Сегодня

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