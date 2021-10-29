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Теперь точно наши. В Одессе переименовали новые суда для украинских ученых

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 октября, 14:11
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Корабли пока будут в Одессе, но скоро украинские ученые начнут их использовать для своих исследований
В Одессе переименовали два новые украинские корабли.
В Одессе переименовали два новые украинские корабли. / Фото: Коллаж: Сегодня

В течении октября в Одессу прибыли два научно-исследовательские суда, которые передали Украине Британия и Бельгия. Сегодня корабли получили свои новые имена.

Об этом сообщает "Думская".

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В Одессе провели торжественную церемонию, на которую приехал и президент Владимир Зеленский. Корабли переименовали следующим образом:

  • ледокол James Clark Ross стал "Ноосферой",
  • судно "Бельгика" – "Борисом Александровым" (в честь директора Института морской биологии НАН Украины, который погиб при пожаре в доме Асвадурова).

Ледокол для полярников

Утром 5 октября ледокол James Clark Ross вошел в одесский порт и там же пришвартовался. Он будет "на вооружении" у украинских полярников. После техосмотра и оформления документов судно отправится в Антарктиду на научную станцию "Академик Вернадский". Судно повезет украинских ученых и необходимые грузы уже в конце этого года.

"Этот корабль – такой достаточно сильный научный институт, он принимает на борт ученых, оснащен всем необходимым оборудованием и может работать, исследуя океан, достаточно долго в автономном режиме", – рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

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Ледокол купили у Британии в августе. За судно заплатили символические 5 млн долларов, тогда как его реальная стоимость – на порядок выше.

Судно для исследования морей

А через несколько недель – 21 октября – в Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica. Его пришвартовали рядом с ледоколом James Clark Ross.

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Это судно передали Украине в подарок. Торжественная передача корабля состоялась 13 сентября на военно-морской базе в бельгийском городе Зебрюгге.

Корабль оборудован специальными сонарами и эхолотами, способными сканировать морское дно. До конца года его переоснастят, после чего морские биологи возобновят научные исследования в Черном и Азовском морях. На борту судна есть пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая).

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