Тепло и без осадков: украинцев порадовали хорошим прогнозом погоды на 4 октября

Синоптики ожидают дождь только на Закарпатье

В Украине на воскресенье, 4 октября, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду почти на всей территории страны – небольшой дождь ожидается только на Закарпатье.

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Об этом свидетельствуют прогноз погоды на сайте Укргидрометцентра на 4 октября.

В южных и центральных областях ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду, днем в западных областях порывы – до 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается в пределах 10-15 градусов, на Левобережье 6-11; днем температура воздуха будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла.

Теплее всего будет в Одессе, Львове и Виннице – там столбики термометров поднимутся до 24 градусов. В столице ожидают до 22 градусов тепла при переменной облачности.

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Напомним, на этой неделе в Украине ухудшилась погода – в большей части страны прошли дожди, а кое-где даже с градом.

Например, в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жаловались на плохую работу ливневой канализации. Подробности в видеосюжете:

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