Українська
$ 28,33
33,33
  1. Последние новости Украины

Тепло и без осадков: украинцев порадовали хорошим прогнозом погоды на 4 октября

4 октября, 07:24

Руслан Ровик Руслан Ровик

Синоптики ожидают дождь только на Закарпатье

В Украине на воскресенье, 4 октября, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду почти на всей территории страны – небольшой дождь ожидается только на Закарпатье.

Реклама

Об этом свидетельствуют прогноз погоды на сайте Укргидрометцентра на 4 октября.

В южных и центральных областях ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду, днем в западных областях порывы – до 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается в пределах 10-15 градусов, на Левобережье 6-11; днем температура воздуха будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла.

Теплее всего будет в Одессе, Львове и Виннице – там столбики термометров поднимутся до 24 градусов. В столице ожидают до 22 градусов тепла при переменной облачности.

В тренде
Уруский: На техническую неисправность Ан-26 наложился человеческий фактор
Реклама

Напомним, на этой неделе в Украине ухудшилась погода – в большей части страны прошли дожди, а кое-где даже с градом.

Например, в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жаловались на плохую работу ливневой канализации. Подробности в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода тепло туман температура воздуха осадки прогноз погоды

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Разбившийся под Харьковом Ан-26 был перегружен, а в кабине были лишние люди – Забродский
Разбившийся под Харьковом Ан-26 был перегружен, а в кабине были лишние люди – ЗабродскийУкраина
Кучер обвинил Дроздова в катастрофе Ан-26, но командующий ВВС отрицает – скандал в прямом эфире
Кучер обвинил Дроздова в катастрофе Ан-26, но командующий ВВС отрицает – скандал в прямом эфиреУкраина
"Ложь и манипуляция": в ВВС отреагировали на слова Кучера о катастрофе Ан-26Украина
Дроздов отрицает, что спас сына ценой жизни пассажиров и экипажа разбившегося Ан-26
Дроздов отрицает, что спас сына ценой жизни пассажиров и экипажа разбившегося Ан-26Украина
Уруский: На техническую неисправность Ан-26 наложился человеческий фактор
Уруский: На техническую неисправность Ан-26 наложился человеческий факторУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять