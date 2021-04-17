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Тепло и дождь. Прогноз погоды в Украине на 17 апреля (карта)

17 апреля, 07:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В большинстве областей страны осадков не будет, но обещают переменную облачность

После суток дождей, которые заливали Украину 16 апреля, выходные в половине областей начнутся с солнечной и более теплой погоды.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, на смену дождливой погоды можно рассчитывать жителям южной, центральной части страны, а также Закарпатья, Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Здесь обещают переменную облачность.

На севере, состоке и остальной части запада синоптики передают слабый дождь.

При этом ближе к лету в стране растет температура воздуха. Теплее всего будет в южных областях – от 11 до 16 градусов тепла днем и 2-5 ночью.

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В восточном регионе тоже ожидается комфортная температура – от 11 до 14 градусов днем и 3-6 ночью.

В тренде
Тепло и дождь. Прогноз погоды в Украине на 17 апреля (карта)

Холоднее всего будет в Хмельницкой, Винницкой, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях. Здесь ожидается днем от 8 до 11 градусов.

Напомним, ранее климатологи и народный синоптик рассказали сайту "Сегодня", какой будет погода этой весной.

Также мы узнали, что из-за перемен климата в Украине страну в 2021 году ждут как аномально высокие температуры, так и суровые морозы.

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погода температура воздуха прогноз погоды Укргидрометцентр

Источник: Сегодня

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