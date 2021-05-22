Тепло, но не без дождей. Чего ждать от погоды 22 мая – прогноз (карта)

В субботу в большинстве областей будет сухая и солнечная погода – за исключением некоторых регионов

Погода 22 мая в Украине. Фото: crimea-news

В субботу, 22 мая, ожидается сухая и солнечная погода на большей части территории Украины. Только на западе пройдут небольшие дожди.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, небольшой дождь с грозой возможен только во Львовской, Луцкой, Ивано-Франсковской, Тернопольской областях. Скорость ветра будет 5-10 м/с.

Фото: Укргидрометцентр

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Температура воздуха днем ожидается 20-24 градусов в западных областях, в центральных и северных – 22-24, в южных – 23-25. А на востоке страны будет теплее всего – 22-25 градусов. Ночью температура может упасть до 7-14 градусов.

В Киеве в этот день также будет сухо и солнечно, на улице до 23 градусов. Ветер 5-10 м/с.

Напомним, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

Также мы писали, какой погоды ожидать на этих выходных.