Українська
$ 27,47
33,52
  1. Последние новости Украины

Тепло, но не без дождей. Чего ждать от погоды 22 мая – прогноз (карта)

22 мая, 07:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В субботу в большинстве областей будет сухая и солнечная погода – за исключением некоторых регионов

Погода 22 мая в Украине. Фото: crimea-news

Погода 22 мая в Украине. Фото: crimea-news

В субботу, 22 мая, ожидается сухая и солнечная погода на большей части территории Украины. Только на западе пройдут небольшие дожди.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, небольшой дождь с грозой возможен только во Львовской, Луцкой, Ивано-Франсковской, Тернопольской областях. Скорость ветра будет 5-10 м/с.

Фото: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр

В тренде
В Украине сделали более миллиона прививок от COVID-19. Сколько украинцев получили вторую дозу?
17 583 человека привито против COVID-19 за сутки 21 мая. Фото: Интерфакс
В тренде
Задержание самых влиятельных "воров в законе": чем они занимались (видео)
Задержание криминальных авторитетов
В тренде
Шикарная суббота, а потом – дождь: синоптик дала "теплый прогноз" на выходные
Реклама

Температура воздуха днем ожидается 20-24 градусов в западных областях, в центральных и северных – 22-24, в южных – 23-25. А на востоке страны будет теплее всего – 22-25 градусов. Ночью температура может упасть до 7-14 градусов.

В Киеве в этот день также будет сухо и солнечно, на улице до 23 градусов. Ветер 5-10 м/с.

Напомним, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

Также мы писали, какой погоды ожидать на этих выходных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)
Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)Одесса
"Я стал его приговором": у Порошенко ответили на громкое заявление Зеленского (обновлено)Власть
В учебнике по украинскому языку заметили ссылку на порносайт: в МОН прокомментировали
В учебнике по украинскому языку заметили ссылку на порносайт: в МОН прокомментировалиУкраина
Украинцев заставят самим себе копить на пенсию
Украинцев заставят самим себе копить на пенсиюЭкономика
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляцияВласть
Медведчук надерзил Зеленскому. Что разозлило кума Путина?
Медведчук надерзил Зеленскому. Что разозлило кума Путина?Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять