Тепло и солнечно: прогноз погоды на 16 октября (карта)

В Киеве будет тепло

Синоптики прогнозируют, что в столице термометры покажут +12...+14 градусов. Коллаж "Сегодня".

Погода в Украине в субботу, 16 октября, будет солнечной и по-октябрьски теплой. Температура воздуха прогреется до +12...+16 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Как стало известно, самая теплая погода будет на Юге и Востоке – в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях обещают до 16 градусов тепла. Холоднее всего будет в северной части, в частности, на Черниговщине и Сумщине прогнозируют 11-13 градусов.

В Одессе тоже будет холодно – 10-12 градусов тепла. На Закарпатье столбики термометра поднимутся до 15 градусов.

Жителям Запада также придется смириться с холодом. Температура воздуха там прогреется только до 11-13 градусов.

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В Киеве будет тепло. Синоптики прогнозируют, что в столице термометры покажут +12...+14 градусов.

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