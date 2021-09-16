Тепло и сухо, но не везде. Чего ждать от погоды в Украине 16 сентября

В Украине в четверг, 16 сентября, ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Столбик термометра будет достигать 25 градусов.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
По данным синоптиков, осадки сегодня ожидаются только в Волынской, Ровенской и Закарпатской областях. В остальных регионах будет сухо с переменной облачностью.
Теплее всего в четверг будет в западных областях – 22-26 градусов. Самая низкая температура ожидается в восточных и северных областях – 17-20 градусов. В центре и на юге столбик термометра будет на уровне 20-24 градуса.
В столице 16 сентября также будет сухо, температура 19-21 градус.
В будущем от погоды будут новые сюрпризы
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