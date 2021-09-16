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Тепло и сухо, но не везде. Чего ждать от погоды в Украине 16 сентября

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 сентября, 06:00
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Синоптики прогнозируют, что теплее всего в четверг будет в западных областях
В Украине будет теплая погода.
В Украине будет теплая погода. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в четверг, 16 сентября, ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Столбик термометра будет достигать 25 градусов.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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По данным синоптиков, осадки сегодня ожидаются только в Волынской, Ровенской и Закарпатской областях. В остальных регионах будет сухо с переменной облачностью.

Теплее всего в четверг будет в западных областях – 22-26 градусов. Самая низкая температура ожидается в восточных и северных областях – 17-20 градусов. В центре и на юге столбик термометра будет на уровне 20-24 градуса.

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В столице 16 сентября также будет сухо, температура 19-21 градус.

Какой будет погода в областях 16 сентября. Данные Укргидрометцентра

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

  • В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека.
  • В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

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  • Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаева и Гостомеля сообщали о пылевой буре и сильных грозах, а от мощного ветра трясло дома и гнуло деревья.

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