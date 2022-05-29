Тепло, но дожди с грозами. Погода в Украине на 29 мая (карта)

Лето будет дебютировать в Украине жарой

Погода в Украине будет неустойчивой. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье в центре и на востоке Украины пройдут дожди. В остальном погода будет теплой, безветренной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Ночью в центральных, восточных и южных областях, днем в Карпатском регионе будет идти небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура в западных и северных областях ночью 5-10° тепла, на остальной территории 9-14°, на побережье морей до 16°, днем 18-23°, в восточных, юго-восточных областях 22-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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