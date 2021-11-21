Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Тепло, но дождливо: прогноз погоды на 21 ноября (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
21 ноября, 06:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Киеве +8…+10 градусов тепла в дневные часы, а ночью +4…+6 градусов
На востоке Украины днем +5…+9 градусов. Коллаж "Сегодня"
На востоке Украины днем +5…+9 градусов. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 21 ноября, будет в основном ясной. Правда, в северо-восточных областях не обойдется без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Погода в регионах

  • На юге днем температура воздуха днем будет в пределах +10…+13 градусов тепла, ночью +3…+6 градусов по Цельсию.
  • На востоке Украины днем +5…+9 градусов, ночью похолодает до -1…+2 градусов.
  • В северных областях в дневное время суток от +6 до +9, ночью от 0 до +3 градусов.
  • На западе Украины 21 ноября синоптики прогнозируют днем +8…+10 градусов по Цельсию, ночью +5…+7 градусов.
  • В центре в дневное время суток столбик термометра будет показывать +8…+10, в ночное время +2…+5 градусов тепла.
  • В Киеве +8…+10 градусов тепла в дневные часы, а ночью +4…+6 градусов.

Снега зимой не ждать?

Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.

Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Читайте также

  • Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Фото дня

Смотрите! Как выглядела Одесса много лет назад

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

119 159

заболело за неделю в Украине

-18%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять