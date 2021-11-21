Тепло, но дождливо: прогноз погоды на 21 ноября (карта)

Погода в Украине в воскресенье, 21 ноября, будет в основном ясной. Правда, в северо-восточных областях не обойдется без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах
- На юге днем температура воздуха днем будет в пределах +10…+13 градусов тепла, ночью +3…+6 градусов по Цельсию.
- На востоке Украины днем +5…+9 градусов, ночью похолодает до -1…+2 градусов.
- В северных областях в дневное время суток от +6 до +9, ночью от 0 до +3 градусов.
- На западе Украины 21 ноября синоптики прогнозируют днем +8…+10 градусов по Цельсию, ночью +5…+7 градусов.
- В центре в дневное время суток столбик термометра будет показывать +8…+10, в ночное время +2…+5 градусов тепла.
- В Киеве +8…+10 градусов тепла в дневные часы, а ночью +4…+6 градусов.
Снега зимой не ждать?
Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.
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Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.
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