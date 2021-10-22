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Тепло, но не для всех: синоптики дали прогноз на 23 октября

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
22 октября, 16:00
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Дожди накроют большую часть Украины, но температура воздуха будет теплой
Какой будет погода 23 октября в Украине / Коллаж "Сегодня"
Какой будет погода 23 октября в Украине / Коллаж "Сегодня"

В Украину после холодов пришло потепление, но не для всех. Завтра, 23 октября, синоптики обещают на территории страны дожди, а также +18.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

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Где будет холодно?

Похолодает завтра на Западе и Севере. Там днем будет от 7 до 12 градусов тепла. На остальной территории еще побудет теплая погода. Столбики термометров будут колебаться от +12 до +18.

Кого затронут дожди?

Дожди в субботу возможны буду. Затронут они Харьковскую, Сумскую и Одесскую области, а также в центральных регионах.

Может небольшие осадки будут в Волынской и Ровенской областях, а также в северных районах Киева и Чернигова. Поздно вечером небольшие дожди будут в Луганской и Донецкой областях.

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В остальных регионах будет без осадков.

Оригинальный прогноз

Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания. Прогноз рассказывают для Европы и США.

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