Тепло, но не для всех: синоптики дали прогноз на 23 октября

В Украину после холодов пришло потепление, но не для всех. Завтра, 23 октября, синоптики обещают на территории страны дожди, а также +18.
Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.
Где будет холодно?
Похолодает завтра на Западе и Севере. Там днем будет от 7 до 12 градусов тепла. На остальной территории еще побудет теплая погода. Столбики термометров будут колебаться от +12 до +18.
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Кого затронут дожди?
Дожди в субботу возможны буду. Затронут они Харьковскую, Сумскую и Одесскую области, а также в центральных регионах.
Может небольшие осадки будут в Волынской и Ровенской областях, а также в северных районах Киева и Чернигова. Поздно вечером небольшие дожди будут в Луганской и Донецкой областях.
В остальных регионах будет без осадков.
Оригинальный прогноз
Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания. Прогноз рассказывают для Европы и США.
Ранее мы писали:
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.
- Юг Украины может превратиться в пустыню. Все это из-за уменьшения плодородного украинского чернозема.